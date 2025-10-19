Fenerbahçe 2-1 Karagümrük'ü Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe 2-1 Karagümrük'ü Geçti

Fenerbahçe 2-1 Karagümrük\'ü Geçti
19.10.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında ağırladığı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe ile Misirli.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Samet Çavuş üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Tarık Çetin, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca" ilk 11'iyle çıktı. Konuk Fatih Karagümrük ise "Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Johnson, Kranevitter, Tiago Çukur, Serginho, Larsson, Fofana" 11'iyle sahada yer aldı.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, 21'inci dakikada penaltı kazandı. Çalımlarla ceza sahasına giren Nene, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı. Önce oyunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Talisca, skoru 1-0 yaptı. Fenerbahçe, 41'inci dakikada ikinci golü buldu. Asensio'nun pasıyla buluşan Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan ceza sahasına girerek son çizgiye doğru ilerledi. Kerem'in ön direğe gönderdiği topa dokunan Asensio, farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya pozisyonlara girerek başlayan taraf Fenerbahçe olsa da 59'uncu dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Johnson'un pasıyla topla buluşan Serginho'nun ceza sahası içi sağ çaprazda sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. Fatih Karagümrük'ün 80'inci dakikada Atakan Çankaya ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı. 83'üncü dakikada Fatih Karagümrük, 10 kişi kaldı. Balkovec, Szymanski'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertlilerin 90+6'ncı dakikada En Nesyri ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligin 8'inci haftasında oynanan Samsunspor maçının ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı. Tedesco, cezalı Milan Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü. 40 yaşındaki teknik adam Archie Brown, Sebastian Szymanski ile Youssef En Nesyri'nin yerine ise İsmail Yüksek, Nene Dorgeles ve Levent Mercan'ı oynattı.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Maç Sonucu, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe 2-1 Karagümrük'ü Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Trump: İsrail Batı Şeria’yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder
Ajax teknik direktörü Heitinga’dan Galatasaraylıları mest eden yorum Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar
CHP’de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
Sadettin Saran’dan kongre üyelerine tarihi çağrı Sadettin Saran'dan kongre üyelerine tarihi çağrı
Altay, Karşıyaka’ya Derbi Jestinde Bulunuyor Altay, Karşıyaka'ya Derbi Jestinde Bulunuyor
Rafa Silva’ya sürpriz talip Ocak’ta yuvadan uçabilir Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 13:22:55. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe 2-1 Karagümrük'ü Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.