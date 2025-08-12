Fenerbahçe 2-1 Önde, Feyenoord ile Rövanşta! - Son Dakika
Fenerbahçe 2-1 Önde, Feyenoord ile Rövanşta!

12.08.2025 21:08
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında 2-1 önde. İlk yarıda 2 gol buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada orta sahanın solunda topu kapan Szymanski, pasını sağ taraftaki Duran'a aktardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Duran'ın sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

25. dakikada sağ tarafta topla buluşan Semedo, pasını ceza sahasındaki Duran'a aktardı. Duran'ın penaltı noktası yakınından vuruşunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında tekrar topu alan Duran'ın aynı noktadan vuruşunda kaleci Wellenreuther son anda sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içi sol çaprazından içeriye çevirdiği topu En-Nesyri tek vuruşla ağlara yolladı. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Bir süre VAR'ı dinleyen hakem Kovacs kararını değiştirmedi ve gol geçersiz sayıldı.

41. dakikada ceza sahası dışının sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta In-Beom topu kale alanına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Watanabe'nin vuruşunda top yerden sekerek ağlara gitti. 0-1

44. dakikada sol taraftan Szymanski'nin kullandığı köşe atışında kale alanında iyi yükselen Brown'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

45+2. dakikada orta sahadan ceza sahasına gönderilen uzun topu En-Nesyri kafayla Duran'a indirdi. Duran'ın kontrol ederek köşeye yaptığı vuruşta top direk dibinden ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran

Yedekler: Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Feyenoord: Timon Wellenreuther, Jordan Lotomba, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Jordan Bos, Sem Steijn, In-Beom Hwang, Quinten Timber, Anis Hadj Moussa, Leo Sauer, Ayase Ueda

Yedekler: Justin Bijlow, Liam Bossin, Gijs Smal, Calvin Stengs, Gonçalo Borges, Casper Tengstedt, Oussama Targhalline, Aymen Sliti, Jaden Slory, Luciano Valente, Jan Plug, Thijs Kraaijeveld

Teknik Direktör: Robin Van Persie

Goller: Archie Brown (dk. 44), Jhon Duran (dk. 45+2) (Fenerbahçe), Tsuyoshi Watanabe (dk. 41) (Feyenoord)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Leo Sauer (Feyenoord) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Feyenoord, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Fenerbahçe 2-1 Önde, Feyenoord ile Rövanşta!

