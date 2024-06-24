Fenerbahçe, 2024-2025 Sezonu Formalarını Tanıttı

Spor

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formalarını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tanıttı.

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda giyeceği formalar belli oldu. Sarı-lacivertlilerin, iç saha, deplasman ve alternatif formalarının tanıtımıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri. Çünkü bu bir DNA meselesi" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL