Fenerbahçe 3-1 Başakşehir'i Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe 3-1 Başakşehir'i Ağırladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Başakşehir'i 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

15.12.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Dzeko ile verkaç sonrası kale önünde Oğuz Aydın'ın bekletmeden vuruşunda top savunmaya da çarparak kornere gitti.

59. dakikada Kemen'in arasında savunma arkasına sarkan Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Ertuğrul Çetin'den önce dokunduğu top ağlarla buluştu. 1-1

74. dakikada Tadic'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde bulunan En Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

76. dakikada savunma arkasına atılan pasta Rodrigo Becao'dan topu alan Piatek'in ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul Çetin ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kalenin üzerinden dışarı gitti.

76. dakikada Rodrigo Becao, Piatek ile girdiği pozisyonda sakatlandı. Oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan sarı-lacivertliler, Becao'nun devam edememesinden dolayı sahada 10 kişi kaldı.

90. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde En Nesyri, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Dominik Livakovic (Ertuğrul Çetin dk. 32), Bright Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 63), Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Filip Kostic, Fred, Sofyan Amrabat (Youssef En Nesyri dk. 63), İrfan Can Kahveci (Dusan Tadic dk. 56), Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın (Allan Saint Maximin dk. 55), Edin Dzeko

Yedekler: İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Başakşehir: Deniz Dilmen, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir (Dimitrios Pelkas dk. 87), Deniz Türüç (Hamza Güreler dk. 46), Olivier Kemen, Miguel Crespo, Davidson (Patryk Szysz dk. 87), Krzysztof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Edin Dzeko (dk. 42), Youssef En Nesyri (dk. 74 ve 90) (Fenerbahçe) Krzysztof Piatek (dk. 59) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Ousseynou Ba (dk. 45+2) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Berat Özdemir, Jerome Opoku, Deniz Türüç, Miguel Crespo, Deniz Dilmen (Başakşehir)

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Maç Sonucu, Edin Dzeko, Başakşehir, Fenerbahçe, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe 3-1 Başakşehir'i Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
15:48 Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya’ya kaçan Esad’dan ilk açıklama Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
14:07 Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi İşte ilk açıklama Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
06:44 Putin’e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü
02:30 İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber
00:11 Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad’ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad'ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı
23:44 Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi
23:24 Bakan Tekin’in Erdoğan’a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP’li vekillere verdiği yanıt olay oldu Bakan Tekin'in Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu
23:16 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak
23:07 Bakan Göktaş’tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Bakan Göktaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 18:36:49. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe 3-1 Başakşehir'i Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.