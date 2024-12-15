Fenerbahçe 3-1 Başakşehir'i Yendi

Spor

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'de 16'ncı hafta maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe evinde RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Ozan Ergün yönetti. Karşılaşmada gol perdesini açan isim 41. dakikada Edin Dzeko oldu. İlk yarının son dakikalarında Başakşehir'de Ousseynou Ba gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. İlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkincii yarıda Krzysztof Piatek 59.dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. 74. ve 90'ncı dakikada Yusuf en-Nesyri attıgı gollerle Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçirdi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.