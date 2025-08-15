Fenerbahçe 3 Transfer İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe 3 Transfer İçin Çalışmalara Başladı

15.08.2025 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Koç, Fenerbahçe'nin 2 kanat ve 1 orta saha transferi için çalıştıklarını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nde transfere ilişkin açıklamada bulunarak, 2 kanat ve 1 orta saha transferi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımlarda, başkan Ali Koç'un konuşmalarından satır başlarına yer verildi.

Transferlerle ilgili konuşan Ali Koç, şu ana kadar takıma kazandırdıkları isimlerin doğru profiller olduğunu, Feyenoord eşleşmesinde gördüklerini belirtti.

Yeni isimlerin ilerleyen maçlarda etkisini daha da belirgin şekilde göstereceğini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Buna benzer katkı verecek, profilimize uygun oyuncular üzerinde çalışıyoruz. 2 kanat, 1 orta saha için çalışmalarımız var. Bunun dışında bazı fırsatlar bizlere sunulmaktadır, oraya da odaklanıyoruz. Ama bu sene hiç alışık olmadığımız seviyede rakamlarla pazarlıklar başlatılıyor. Mesela hocamızın çok istediği, olmazsa olmaz dediği, hatta 'Skriniar'ı getirin sonra diğer isimleri konuşalım' diyerek değindiği Skriniar'ı temmuz başında getirseydik 20 milyon avrodan kapı açılıyordu. Bekledik, pazarlık ettik, 6 milyon avroya kaptanımızı getirebildik. Bu durum pek çok transfer için de geçerli."

"Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakmak adına büyük aşama kaydettik"

Fenerbahçe taraftarının Feyenoord maçında turu getiren faktörlerin başında geldiğinin altını çizen Ali Koç, sarı-lacivertli tribünlerin yürekten inanarak takımı desteklediğini vurguladı.

Feyenoord karşısında geriye düşmelerine karşın tribünlerin desteğinin artarak devam ettiğini söyleyen Koç, bu durumun da sahaya ve skora yansıdığını dile getirdi.

Sağlam mali yapı için de çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Koç, şöyle konuştu:

"Biz her zaman sürdürülebilir başarı için, faaliyet gösterdiğimiz her branşta sağlam mali yapıya önem verdik. Kulübümüzün çökmek üzere devraldığımız mali yapısını yeniden inşa için olağanüstü çaba sarf ettik. Biz, UEFA tarafından bütün liglerdeki bütün takımlar arasında iflasa en yakın kulüp olarak gösterildik. Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakmak adına büyük aşama kaydettik. Çok yakın zamanda da bu geride kalacak."

"Stadyumu büyütme konusundaki çalışmalarımız devam ediyor"

Göreve geldiklerinde kulübün 175 milyon avro geliri olduğunu, şu anda bu rakamın 374 milyon avroya yükseldiğini vurgulayan Ali Koç, tüm branşlardaki sponsor sayısının da 7'den 51'e yükseldiğini belirtti.

Gemiyi yüzdürürken finansal borçları erittiklerini dile getiren Koç, "Bunu yaparken de akıntı, fırtına, rüzgar bize ve bütün takımlara karşıydı. Yayın gelirleri 3'te 1'e düştü. Spor Toto gelirleri o dönemde 1 aylık A takım maaşlarını karşılarken, şu anda yok denecek seviyeye geldi. Pandemi döneminde vergilerimiz yüzde 15'ten yüzde 40'a çıktı. Yüzde 8, 9 olan faizler yüzde 60'lara yükseldi. Biz geldiğimizde 4,35 lira olan avro şu anda 45'lere çıktı. Bütün bunlara rağmen gemi yüzdü. Futbol dışındaki bütün branşlarda tarihi başarılar yaşandı. Futbolda 1 başarı gelseydi, zaten bu kadar konuşulmazdı." ifadelerini kullandı.

Mali anlamda önemli aşama kaydederken tesisleşme sürecine girdiklerine değinen Koç, şunları söyledi:

" Maltepe'deki yeni akademi inşaatımız tam hızla ilerliyor. Dereağzı'nı olimpik köye çevirmenin ilk temelini bu hafta voleybol sahalarıyla yapacağız. Geçen hafta Türkiye Şampiyonası'nın yapıldığı havuzlarımız yenileniyor. Ataşehir ve Kayışdağı bizi Bankalar Birliği'nden çıkaracak 2 proje. İmzalar atılma aşamasına geldi. Stadyumu büyütme konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Biz bir proje sunduk, popülist şekilde seçim öncesinde sunmadık. 1 sene boyunca Hamdi Akın, mimarlık firmalarıyla çalıştı. 60 bin kapasiteye çıkaracak bütün detaylar hazırlandı, takvim belirlendi, bütçe çıktı. Bu seçim olmasaydı zaten başlamıştık ama seçimden sonra tam hız devam edecek. Bir lego gibi bir yerde depolanacak ve sezon bitince stadımıza monte edilecek."

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Ekonomi, Ali Koç, Finans, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe 3 Transfer İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

22:13
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 22:52:25. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe 3 Transfer İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.