Fenerbahçe, 31 Ekim'de Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 31 Ekim'de Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı, sahada pas ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle pas çalışması yapılan idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
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