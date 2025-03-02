Fenerbahçe 6. Galibiyetini Aldı

Spor

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 3 golle yenen Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 6 galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Akdeniz temsilcisine karşı son 10 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı. Kanarya, ligde rakibiyle oynadığı son 6 mücadelede hanesine 3'er puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, son 10 maçtaki karşılaşmalarda 22 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı. - İSTANBUL