Fenerbahçe A takım sağlık departmanında yapılanma başladı, Halil Polat sorumlu oldu

Fenerbahçe A takım sağlık departmanında yapılanma başladı, Halil Polat sorumlu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe futbol A takımının sağlık departmanı için kapsamlı bir yapılanma kararı aldı. Kulüp, departman sorumluluğuna Dr. Halil Polat'ı getirerek sporcu sağlığı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde etkinlik hedefliyor.
Fenerbahçe, futbol A takımının sağlık departmanında yeni yapılanmaya gidildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada sağlık departmanı sorumluluğuna Dr. Halil Polat'ın getirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Futbol A Takımı'mızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir. Yeni yapılanmanın futbol A takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat'a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz."
Kaynak: AA
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