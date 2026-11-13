Fenerbahçe A takım sağlık departmanında yapılanma başladı, Halil Polat sorumlu oldu

Fenerbahçe, futbol A takımının sağlık departmanında yeni yapılanmaya gidildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada sağlık departmanı sorumluluğuna Dr. Halil Polat'ın getirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Futbol A Takımı'mızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir. Yeni yapılanmanın futbol A takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat'a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz."