Fenerbahçe, Leonardo Bonucci\'nin İstanbul\'a geleceğini duyurdu

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Süper Lig devi Fenerbahçe, anlaşma sağladığı İtalya stoper Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu.

ANLAŞMA TAMAM

Sarı-lacivertliler, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini açıkladı.

İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması;

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir."

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

İtalyan savunma oyuncusunun bugün (çarşamba) saat 18.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor. Leonardo Bonuccı İstanbul'a geliyor