Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Spor

FENERBAHÇE, Süper Lig'de yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün antrenmanı; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamladı.

Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içinde Adana'ya gidecek.