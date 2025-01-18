SÜPER Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, özel uçakla Çukurova Bölgesel Havalimanı'na indikten sonra takım otobüsüyle Adana'ya ulaştı.
Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak Fenerbahçe, özel uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi. Sarı- lacivertli ekibi taraftarları havalimanında coşkuyla karşıladı. Taraftarı selamlayıp forma imzalayan ekip, daha sonra takım otobüsüyle konaklayacakları otele gitmek üzere yola çıktı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçı Öncesi Adana'ya Ulaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?