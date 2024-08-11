Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçtan dakikalar...

11.08.2024 00:12
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- Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Dzeko'nun sert şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

57. dakikada Yusuf Barasi'nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

82. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza sahasına ortasında En-Nesyri, arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

90+1. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Yusuf Barasi'nin penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 76), Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu (Çağlar Söyüncü dk. 88), İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Oğuz Aydın dk. 90), Tadic, Saint-Maximin (Bartuğ Elmaz dk. 76), Dzeko (En-Nesyri dk. 76)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Krunic, Becao

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev (Fougeu dk. 77), Semih Güler, Gravillon, Mohammadi, Maestro, Tayfun Aydoğan (Alioui dk. 77), Yusuf Sarı (Bünyamin Balat dk. 65), Jose Rodriguez (Abdulsamet Burak dk. 77), Michut (Ali Yavuz Kol dk. 86), Yusuf Barasi

Yedekler: Vedat Karakuş, İzzet Çelik, Aymbetov, Aksel Aktaş, Shehu

Teknik Direktör: Michael Valkanis

Gol: Dzeko (dk. 34) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Jose Mourinho, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Maestro, Mohammadi (Adana Demirspor)

Kaynak: İHA

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