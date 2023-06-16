Fenerbahçe, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Montella'yı takımın başına getiriyor

Jorge Jesus ile yolları ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek için gün sayıyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella olacak. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan hocayı kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
Montella yönetiminde bu sezon 37 maça çıkan Adana Demirspor, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 1.86'lık puan ortalaması tutturan İtalyan hoca, Süper Lig'de 63 puan topladı.
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