Fenerbahçe, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Montella'yı takımın başına getiriyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Montella'yı takımın başına getiriyor

16.06.2023 09:43

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yollarını ayırdıktan sonra Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek için anlaştı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Montella kısa süre içerisinde imzaları atacak.

Jorge Jesus ile yolları ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'yı takımın başına getirmek için gün sayıyor.

FENERBAHÇE, MONTELLA İLE İMZALIYOR

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella olacak. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan hocayı kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

1.86'LIK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Montella yönetiminde bu sezon 37 maça çıkan Adana Demirspor, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 1.86'lık puan ortalaması tutturan İtalyan hoca, Süper Lig'de 63 puan topladı.

Vincenzo Montella, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyor! Resmi açıklama an meselesi
YORUMLAR (1)
  • suna genç: desenize fener yine 2 veya 3. sırada bitirecek:))) Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Vincenzo Montella, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Montella'yı takımın başına getiriyor - Son Dakika
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