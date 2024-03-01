Fenerbahçe Adana'ya geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Adana'ya geldi

Fenerbahçe kafilesi, Hatayspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi. Takım, havaalanında coşkulu bir şekilde karşılandı ve konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

01.03.2024 20:04  Güncelleme: 20:06
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- Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi

ADANA - Fenerbahçe kafilesi, Hatayspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe kafilesi saat 19.30'da hava yolu ile Adana'ya ulaştı. Havaalanına gelen Fenerbahçe taraftarları takımı coşkuyla karşıladı. Futbolcuların dışarı çıkmasıyla taraftarlar tezahüratlara başladı. Sarı-lacivertli kafile, havalimanı çıkışı dinlenmek üzere konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Kaynak: İHA

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