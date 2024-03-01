Fenerbahçe Adana'ya geldi

- Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi
ADANA - Fenerbahçe kafilesi, Hatayspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe kafilesi saat 19.30'da hava yolu ile Adana'ya ulaştı. Havaalanına gelen Fenerbahçe taraftarları takımı coşkuyla karşıladı. Futbolcuların dışarı çıkmasıyla taraftarlar tezahüratlara başladı. Sarı-lacivertli kafile, havalimanı çıkışı dinlenmek üzere konaklayacağı otele doğru yola çıktı.
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