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Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 79-76 mağlup ederek kupayı kazandı - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 79-76 mağlup ederek kupayı kazandı

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Türkiye Kupası Finalinde ÇBK Mersin'i normal süresi 71-71 biten maçın uzatma bölümünde Meesseman'ın son saniyede bulduğu 3 sayılık isabetle 79-76 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin\'i 79-76 mağlup ederek kupayı kazandı
05.01.2024 - 21:20,
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ÇBK Mersin: 79-76

BALIKESİR,

SALON: Şehit Turgut Solak

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Halil Erkoç, Alper Gökçebel

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: McBride 17, Meesseman 8, Howard 15, Anderson 13, Alperi Onar 14, Sevgi 11, Tilbe 1, İdil

ÇBK MERSİN: Mabrey 23, Williams 15, Hollingsworth 20, Sinem 3, Asena 3, Kiss, Cornelius 6, Melis 6, Derin

1'İNCİ PERİYOT: 19-15

İLK YARI: 37- 28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-50

NORMAL SÜRE: 71-71

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Türkiye Kupası Finalinde ÇBK Mersin'i normal süresi 71-71 biten maçın uzatma bölümünde Meesseman'ın son saniyede bulduğu 3 sayılık isabetle 79-76 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Fenerbahçe, 19-15 galip tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 37-28 galip girdi. Üçüncü çeyrekte yine üstün olan taraf Fenerbahçe oldu ve son periyoda 56-50'lik avantajla girdi. Son çeyrekte ÇBK Mersin takımı toparlandı, müsabakanın normal süresi 71-71 sona erdi ve uzatma bölümüne gidildi. Başa baş geçen uzatma süresinde Emma Meesseman son saniyede bulduğu üç sayılık isabetle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi: 79-76. Sarı-lacivertli basketbolcular maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Kaynak: DHA
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