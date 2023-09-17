Potada Fenerbahçe, Galatasaray'ı farka boğdu - Son Dakika

Potada Fenerbahçe, Galatasaray'ı farka boğdu

Potada Fenerbahçe, Galatasaray\'ı farka boğdu
Son Güncelleme: 17.09.2023 16:50

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 84-56 mağlup etti. Fenerbahçe Alagöz Holding, Meesseman'ın 25 sayısıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 84-56 mağlup etti.

FENERBAHÇE İLK YARI ÜSTÜNLÜĞÜ KURDU

Birinci periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde daha iyi bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, özellikle Meesseman ve Şerife Alperi Onar'ın bulduğu sayılarla, hücumlardan eli boş dönen rakibine karşı 8 sayılık fark yakaladı: 13-5. İyi oyununu ikinci bölümde de sürdüren sarı-lacivertliler, pota altını iyi savunarak rakibini uzak şutlara yönlendirdiği ve bitime 1 dakika 45 saniye kala 15 sayılık fark yakaladığı (22-7) bu çeyreği 22-13 önde geçti. İkinci periyot başlarında direncini artıran sarı-kırmızılı ekip, Büşra Akbaş ve Harrigan'la peş peşe bulduğu sayılarla farkı 5'e kadar düşürse de (22-17), tekrar toparlanan ve her oyuncusuyla sayı bulan Fenerbahçe Alagöz Holding'in iyi oyununa karşı koyamadı. Sarı-lacivertliler devre arasına 38-23 üstün girdi.

Potada derbi Fenerbahçe'nin! Galatasaray'ı farka boğdular

28 SAYI FARKLA GALİP GELDİLER

Mücadelenin ikinci yarısında Şerif Alperi Onar, Meesseman ve Sevgi Uzun'la sayılar bularak ilk bölümde farkı 25 sayıya kadar çıkaran (55-30) Fenerbahçe Alagöz Holding, Meltem Yıldızhan'ın sayılarıyla oyuna tutunmaya çalışan rakibine karşı etkili oyununu sürdürdü. Sarı-lacivertliler, sonlara doğru 26 sayılık fark yakaladığı (60-34) üçüncü periyodu da 62-42'lik skorla üstün bitirmeyi başardı. Konuk ekip, son periyoda Abdelkader, Sude Yılmaz, Harika Gözde Eldaş ve Meltem Yıldızhan'ın ürettiği sayılarla iyi başlayarak bitime 6.5 dakika kala farkı 15'lere kadar düşürdü: 66-51. Son bölümlerde rakibinin farkı daha fazla eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe Alagöz Holding, maçtan 84-56 galibiyetle ayrıldı.

Potada derbi Fenerbahçe'nin! Galatasaray'ı farka boğdular

MEESSEMAN YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe Alagöz Holding'de Meesseman'ın 25, Şerife Alperi Onar'ın 14, Anderson'un 11 sayısı galibiyete önemli katkı sağladı. Galatasaray Cağdaş Faktoring'de Meltem Yıldızhan'ın 17, Abdelkader'in 12 sayısı ise yenilgiyi önleyemedi.
İlk hafta deplasmanda ÇBK Mersin'e 76-74 kaybederek sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe Alagöz Holding, ikinci haftada ilk galibiyetini aldı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ilk yenilgisini Fenerbahçe Alagöz Holding karşısında yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Potada Fenerbahçe, Galatasaray'ı farka boğdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Potada Fenerbahçe, Galatasaray'ı farka boğdu - Son Dakika
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