Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi'nde namağlup şampiyon oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi'nde namağlup şampiyon oldu

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Bu sezon EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde ÇBK Mersin'i 3-0 yenerek bir kez daha şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler normal sezonda 28 maçının tamamını kazanırken, play-offlarda çıktığı 7 maçtan da zaferle ayrılarak kupayı namağlup müzesine götürdü.

17.04.2024 22:02  Güncelleme: 07:50
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Kısa bir süre önce EuroLeague şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Alagöz Holding, NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında ÇBK Mersin'i deplasmanda 80-56 mağlup etti ve seriyi 3-0'a getirerek şampiyon oldu.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Fenerbahçe Alagöz Holding, ligde normal sezonda 28'de 28, play-off serisinde ise 7'de 7 yaparak namağlup bir şekilde kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli takım, üst üste 6. kez ligi şampiyon tamamladı ve toplamda 18. zaferine ulaştı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi\'nde namağlup şampiyon oldu

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi'nde namağlup şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Eski Tüfek.: Fenerbahçe'nin büyüklüğü ,kupa'lar ile ölçülemez ,ilkeleri ve Vatansever duruşu ile büyüktür .işgal kuvvetlerini her maçta yenip ,moral kaynağı olmuştur ,Anadolu'ya silah mühimmat kaçırıp ,Kurtuluş Savaşımıza destek vermiştir ,bu yüzden hedeftir.... 97 11 Yanıtla Serkan Beyhan: HER KİMSEN KARDEŞİM SENİN ELİNE KOLUNA SAĞLIK. NOKTA ATIŞI YAPMIŞSIN 46 3
  • ferhat eser: Bu ülkeye avrupadan kupa gelicekse Beşiktaş yada fenerbahçe getirir kesinlikle zorda olsa şampiyonlar liginde çeyrek finali zorlamalıyız sabırla azimle inanırsak cl ligini getiririz ayrıca tebrik ediyorum başarınızı 57 6 Yanıtla Galatasaray Spor kulübü: 10 yıldır şampiyon olamayan kuşlar şampiyonalar ligine göz koymuş. Ne içiyorsun sen laaa 12 76 Galatasaray Spor kulübü: Hangi kupayı getirdiniz bu zamana kadar şamrel 9 69 Serkan Beyhan: ELİNE SAĞLIK KARDEŞİM. SEN BU HİMMETSARAYLILARIN YAZDIKLARINA TAKILMA 50 3 Galatasaray Spor kulübü: Ferhat eser sen en son şampiyonluk gördüğünde ben daha kızın arzu ile evlenmemiştim 1 0
  • Mesut Erdoğan: Tebrikler Fenerbahçe 39 2 Yanıtla talat cingöz: himmet saray sıkıştı ??ne diyecenide bilemedi spordan bahsediyoruz himmetci spordan futboldan değil bi kendine gel 7 0
  • Sk 06: HELAL OLSUN FENERBAHÇEM BÜYÜKLÜĞÜNÜ DÜNYA BİLİYOR 1 1 Yanıtla
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