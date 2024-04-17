Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi\'nde namağlup şampiyon oldu

ferhat eser:

Bu ülkeye avrupadan kupa gelicekse Beşiktaş yada fenerbahçe getirir kesinlikle zorda olsa şampiyonlar liginde çeyrek finali zorlamalıyız sabırla azimle inanırsak cl ligini getiririz ayrıca tebrik ediyorum başarınızı

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