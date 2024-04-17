Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi\'nde namağlup şampiyon oldu

Kısa bir süre önce EuroLeague şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Alagöz Holding, NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında ÇBK Mersin'i deplasmanda 80-56 mağlup etti ve seriyi 3-0'a getirerek şampiyon oldu.
Fenerbahçe Alagöz Holding, ligde normal sezonda 28'de 28, play-off serisinde ise 7'de 7 yaparak namağlup bir şekilde kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli takım, üst üste 6. kez ligi şampiyon tamamladı ve toplamda 18. zaferine ulaştı.
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, Diyarbakır'a hafta sonu 1 milyon kişinin geleceğini açıkladı. Elaldı, taraftarlardan anlayış beklediklerini belirtti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası tamamlandı.
Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında gerginlik yaşandı. Kitsiou'nun 89. dakikada Muci'ye yaptığı sert faul sonrasında iki takım futbolcuları birbirine girdi.
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