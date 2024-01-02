Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Kadir Giray Esen
Fenerbahçe Alagöz Holding: Anderson 11, McBride, Alperi Onar 16, Meesseman 11, Howard 23, Tilbe Şenyürek 14, Sevgi Uzun 9, İdil Saçalır 8, Ayşe Yılmaz 4, Duygu Özen, Sudenur Akarpa, Selin Rachel Gül
Nesibe Aydın: Thomas 13, Pelin Derya Bilgiç, Gamze Takmaz, Coates 7, Cannon 16, Zec 7, İlayda Güner 7, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Feride Şevval Akalan 3, Elif Çayır 2
1. Periyot: 24-12
Devre: 46-31
3. Periyot: 78-43
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın'ı 96-57 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, Dörtlü Final'e yükseldi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın'ı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika