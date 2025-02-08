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Fenerbahçe Alanya\'da

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile yarın oynayacağı maç için Alanya'ya ulaştı.

08.02.2025 19:46
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaşan Fenerbahçe kafilesi, buradan takım otobüsüyle kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada bir grup Fenerbahçe taraftarı, takım kafilesini havalimanında ve konaklayacağı otelde karşıladı.

Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe yarın saat 16.00'da Gain Park Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kaynak: AA

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