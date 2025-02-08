Fenerbahçe Alanya'ya ulaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe Alanya'ya ulaştı

Fenerbahçe Alanya\'ya ulaştı

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için Gazipaşa'ya geldi ve taraftarlarca karşılandı.

08.02.2025 19:28
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Trendyol Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine geldi.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda yarın saat 16.00'da Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Alanya'ya ulaştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 17.00'de hareket eden kafileyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Alanya Fenerbahçeliler Derneği yönetimi ve çok sayıda taraftarlar karşıladı. Taraftarların sevgi gösterisi ve tezahüratları eşliğinde takım otobüsün binen futbolcular, ardından Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Alanya'ya ulaştı - Son Dakika

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