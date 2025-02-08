Fenerbahçe-Alanyaspor: 18. Randevu

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 18. kez ligde mücadele edecek.

İki ekibin bugüne kadar 17 lig mücadelesinde Fenerbahçe 10 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 37 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü.

Alanya'daki maçlar

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 8 kez deplasmanda karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken 2 mücadeleden ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı, 1 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 17 gol atarken kalesinde 10 gole engel olamadı.

En farklı galibiyetler

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-23 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

Fenerbahçe son mağlubiyetini evinde yaşamıştı

Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı. Alanyaspor, 2021-22 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi.

Rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmadan 5 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 19 gol gönderirken 5 gol yedi.

İki takım arasında bu sezon Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.