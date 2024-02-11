Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 9 değişiklik yaptı

İsmail Kartal'dan 9 değişiklik
Fenerbahçe'de 5 eksik
Ryan Kent kadroda
Alanyaspor'da 4 değişiklik
Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Alanyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetti. Altay'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Emin Tuğral üstlendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK maçının kadrosuna göre 9 değişiklik yaparak takımını Alanyaspor karşısında sahaya sürdü. Kartal, Gaziantep FK maçında oynayan Mert Müldür ve İsmail Yüksek'e Alanyaspor karşısında da ilk 11'de şans verdi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı ilk 11'i şu isimlerden oluştu;
"Livakovic - Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko."
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Alanyaspor maçında 5 oyuncusundan çeşitli sebeplerden dolayı faydalanamadı. Sarı-lacivertli ekipte Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda olan Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ile Fred kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara çıkmaya başlayan Rodrigo Becao ile yeni transfer Serdar Dursun da teknik ekip kararıyla karşılaşmanın kadrosunda kendilerine yer bulamadı.
RYAN KENT KADRODA
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim olan Ryan Kent, bu sezon teknik ekibin kararıyla birçok maçta süre alamamasının yanı sıra maç kadrosunda da kendisine yer bulamamıştı. İskoç oyuncu, Alanyaspor maçının kadrosunda kendisine yer buldu. 27 yaşındaki oyuncu, ligde son olarak ligin 20'nci haftasında oynanan Gaziantep FK maçında kadroya girmişti. Kent, 4 maç aranın ardından Süper Lig'de bir maçın kadrosunda yer aldı.
ALANYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe giderek takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Tekke, Nuno Lima, Furkan Bayır, Joao Novais ve Efecan Karaca'nın yerine Fidan Aliti, Fatih Aksoy, Pione Sisto ve Carlos Eduardo'ya şans verdi. Alanyaspor, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı;
"Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz Aydın, Sisto, Augusto, Carlos Eduardo."
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Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
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