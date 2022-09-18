Alanyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk eden Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi Brezilyalı futbolculara özel bir jest yapıldı.
Ülker Stadyumu'nun hoparlörlerinden Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümünü kutlamak için Brezilya Ulusal Marşı çalındı. Aynı zamanda reklam panolarında da Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümünü kutlayan mesajlar yer aldı.
Fenerbahçe taraftarı, Alanyaspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertlilerin sezon başından beri oynadığı karşılaşmaların tamamında stadı dolduran taraftarlar, Akdeniz ekibine karşı oynanan mücadelede de boş koltuk bırakmadı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Sambacılarına büyük jest! Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümü sebebiyle Kadıköy'de Brezilya Ulusal Marşı çalındı - Son Dakika