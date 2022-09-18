Fenerbahçe'den Sambacılarına büyük jest! Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümü sebebiyle Kadıköy'de Brezilya Ulusal Marşı çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'den Sambacılarına büyük jest! Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümü sebebiyle Kadıköy'de Brezilya Ulusal Marşı çalındı

18.09.2022 20:55

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı öncesi Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümünü sebebiyle stat hoparlörlerinden Brezilya Ulusal Marşı'nı çalarak Brezilyalı futbolcularına jest yaptı.

Alanyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk eden Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi Brezilyalı futbolculara özel bir jest yapıldı.

BREZİLYA'NIN BAĞIMSIZLIĞI KUTLANDI

Ülker Stadyumu'nun hoparlörlerinden Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümünü kutlamak için Brezilya Ulusal Marşı çalındı. Aynı zamanda reklam panolarında da Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümünü kutlayan mesajlar yer aldı.

TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU

Fenerbahçe taraftarı, Alanyaspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertlilerin sezon başından beri oynadığı karşılaşmaların tamamında stadı dolduran taraftarlar, Akdeniz ekibine karşı oynanan mücadelede de boş koltuk bırakmadı.

YORUMLAR
500
Süper Lig Gol Kralı yeniden ilk 11'de! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kadrolar belli oldu Süper Lig Gol Kralı yeniden ilk 11'de! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kadrolar belli oldu Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri... Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Sambacılarına büyük jest! Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümü sebebiyle Kadıköy'de Brezilya Ulusal Marşı çalındı - Son Dakika


Son Dakika
20:55 Fenerbahçe'den Sambacılarına büyük jest! Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümü sebebiyle Brezilya Ulusal Marşı çalındı
20:43 Trabzonspor'un tartışma yaratan golü sonrası Gaziantep FK'nin kaptanı Günay Güvenç isyan etti: Maçın önüne geçiyor bazı şeyler
20:43 Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi: Amacını biliyorum ama bu işin başarılı olmasını istiyorum
20:42 Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı sözler: Çok din-devlet düşmanı var, onun için bir temizlik de icap edebilir
20:00 Trabzonspor'un son dakikada kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası ortalık karıştı! "Trabzon'da kara gece" etiketiyle hakem kararlarına tepki yağdı
19:38 Paris'te toplanan fanatik Ermeniler, Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine saldırdı
19:28 Başakşehir, Fatih Karagümrük maçında gol sesi yok
19:09 Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yi son dakikada attığı golle mağlup etti
19:02 Bahçeli'den, Sultan Vahdettin'e yönelik söylemleriyle gündeme oturan Tunç Soyer'e sert sözler: Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir
18:57 Süper Lig Gol Kralı yeniden ilk 11'de! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kadrolar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 21:35:06. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Sambacılarına büyük jest! Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümü sebebiyle Kadıköy'de Brezilya Ulusal Marşı çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement