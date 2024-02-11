Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçına 9 değişiklikle çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşması olan Gaziantep FK maçı 11'ine göre Alanyaspor maçına 9 değişiklik ile çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Gaziantep FK maçı 11'inden 9 değişikliğe gitti. Kupa maçında rotasyonlu kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertlilerde sadece Mert Müldür ve İsmail Yüksek, Akdeniz ekibi karşısında görev aldı.
Sarı-lacivertlilerde 3 eksik
Sarı-lacivertlilerin Samsunspor ile oynadığı lig maçında sakatlık yaşayan ve 4 maçta formasından uzak kalan Fred, maç eksiği bulunan Rodrigo Becao ve kış transfer döneminde takıma katılan Serdar Dursun kadroda yer almadı.
İsmail Kartal, Alanyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:
" Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko."
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Muhammet İmre ve Michy Batshuayi ise yedek bekledi.
Tribünler doldu
Bu sezon iç sahada oynanan tüm maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Alanyaspor karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. - İSTANBUL
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçına 9 değişiklikle çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?