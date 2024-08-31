FENERBAHÇELİ futbolcu Dusan Tadic: Önemli bir galibiyet aldık - Son Dakika
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FENERBAHÇELİ futbolcu Dusan Tadic: Önemli bir galibiyet aldık

FENERBAHÇELİ futbolcu Dusan Tadic: Önemli bir galibiyet aldık

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, galibiyeti önemli olarak değerlendirdi ve taraftarlara teşekkür etti.

31.08.2024 02:09
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FENERBAHÇELİ futbolcu Dusan Tadic, "Önemli bir galibiyet aldık. Taraftarlarımıza da vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Tadic, "Bugün bana göre çok önemli bir galibiyet elde ettik. Özellikle ilk yarıda biraz daha fazla gol atabilirdik. Yapmış olduğumuz baskı çok fazlaydı, fakat maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarıya tam olarak istediğimiz gibi başlayamadık ve rakibe pozisyonlar verdik. Atmış olduğumuz ikinci gol çok değerliydi. Önemli bir galibiyet aldık. Taraftarlarımıza da vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'İSTEĞİMİZ VE ARZUMUZ BU KUPALARI ELDE ETMEK YÖNÜNDE'

Fenerbahçe'de kupa kazanmak istediğini vurgulayan Tadic, "Her gün bunun hayalini kuruyorum. Zaten bu yüzden Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim. Burası inanılmaz taraftarlara ve tarihe sahip bir camia. Herkes bunu gerçekten çok istiyor. Bunu da her antrenmanda göstermeye çalışıyoruz. İsteğimiz ve arzumuz bu kupaları elde etmek yönünde. Umarım hedefimize ulaşırız" diye konuştu.

'ASİST YAPMAYI BİRAZ DAHA ÇOK SEVİYORUM'

Gol atmaya kıyasla asist yapmayı daha çok sevdiğini dile getiren 35 yaşındaki oyuncu, "Bazen gol atıyorum bazen de asist yapıyorum. Asist yapmayı biraz daha çok seviyorum diyebilirim. Çünkü takım arkadaşlarımı mutlu etmeyi seviyorum. Tabii bu durum oynadığımız müsabakaya göre değişiklik gösteriyor. Sonuç olarak hepimiz, bu takım için galibiyet almak için çalışıyoruz" yorumlarında bulundu.

'KÜÇÜK DETAYLARI ARAMIZDA KONUŞUYORUZ'

Golden sonra takım arkadaşlarıyla konuşması üzerine ise tecrübeli Sırp oyuncu, şöyle cevap verdi:

"Gol attığımız zaman aramızda bu konuşmaları gerçekleştirebiliyoruz. Maçın içinde küçük detaylar oluyor. O golü attığınız zaman küçük detayları aramızda konuşuyoruz. Birbirimize bilgi vermek ve yaptığımız yanlışları düzeltebilmek için bu konuşmaları gol attıktan sonra konuşuyoruz."

'RAKİP KALECİNİN ÖNE ÇIKMAYI SEVDİĞİ BİLGİSİNİ BİZE VERDİ'

Kaleden oyun başlangıcını her antrenman çalıştıklarını ifade eden Dusan Tadic, "Bunu her antrenmanda sürekli olarak çalışıyoruz. Zaten teknik heyet de bize bu bilgileri sağlıyor. Neleri daha iyi yapabileceğimiz konusunda ve kaleden oyun başlangıcı konusunda çalışıyoruz. Bu anlamada teknik heyetin haklarını da teslim etmemiz gerekiyor. Özellikle kaleci Livakovic'in de hakkını teslim etmek gerekiyor. Aynı zamanda Edin Dzeko'yu da vücudunu iyi kullanarak pozisyonun gerçekleşmesini sağladığı için tebrik etmek gerekir. Bana göre bir tebrik de kaleci hocamız Sandro'ya olmalı. Çünkü rakip kalecilerle ilgili olarak bizlere sürekli bilgiler veriyor. Rakip kalecilerle alakalı maç içerisinde neler yapmamız gerektiği hakkında bilgiler veriyor. Maçtan önce de rakip kalecinin öne çıkmayı sevdiği bilgisini bize verdi. Hepsinin hakkını teslim etmek gerekiyor" yorumlarında bulundu.

'TARAFTARLARIMIZ HER MAÇA HAZIRLAR'

Taraftarın her zaman enerji verdiğini söyleyen Tadic, "Eğer şampiyon olmak istiyorsak bu şekilde yapmamız gerekiyor. O yüzden oynayacağımız ilk maç bizim için en önemli maç. Taraftarlarımız ise her maça hazırlar. Daima tribünlerde bizi desteklemek için hazırlar. Bize her zaman enerji veriyorlar" şeklinde konuştu.

'MANCHESTER UNITED DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİR TANESİ'

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri hakkında da açıklamalarda bulunan Dusan Tadic, zor bir kura çektiklerini ifade etti. Tadic, "Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Onlarla kendi evimizde oynayacak olmamız çok güzel olacak. Orada çok fazla arkadaşım var. Teknik direktörlerini de tanıyorum. Dolayısıyla onları yeniden görecek olmak beni heyecanlandırıyor. Onlarla rakip olacağım için mutluyum. Kura ile ilgili olarak da zor bir kura olduğunu söyleyebilirim. Ama biz takım olarak hazırız. Taraftarlarımız için de heyecanlı bir şey olacaktır. Camia olarak bu durumun keyfini çıkartacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor FENERBAHÇELİ futbolcu Dusan Tadic: Önemli bir galibiyet aldık - Son Dakika

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