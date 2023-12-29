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Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var - Son Dakika
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Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var

Ali Koç'un Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldığına yönelik iddialara Fenerbahçe'den yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "Başkan Ali Koç'un maça çıkmama kararı yok. Suudi yetkililerle görüşmeler sürüyor" denildi.

29.12.2023 - 16:50,  Güncelleme: 16:55
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Ezeli rakibi Galatasaray ile bu akşam Arabistan'da Süper Kupan finaline çıkacak olan Fenerbahçe, " Ali Koç, Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı" sözlerinin ardından açıklama yaptı.

YALANLAMA GELDİ

Sarı-lacivertlilerden Sporx'e yapılan açıklamada "Başkan Ali Koç'un maça çıkmama kararı yok. Suudi yetkililerle görüşmeler sürüyor" denildi.

NE OLMUŞTU?

Gün içerisinde açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu" demişti.

Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe\'den açıklama var
YORUMLAR (1)
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Suudi Arabistan, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var - Son Dakika
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