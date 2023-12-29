Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe\'den açıklama var

Az çok tahmin ediyorduk ama rengini açık açık belli etti

Ezeli rakibi Galatasaray ile bu akşam Arabistan'da Süper Kupan finaline çıkacak olan Fenerbahçe, " Ali Koç, Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı" sözlerinin ardından açıklama yaptı.

YALANLAMA GELDİ

Sarı-lacivertlilerden Sporx'e yapılan açıklamada "Başkan Ali Koç'un maça çıkmama kararı yok. Suudi yetkililerle görüşmeler sürüyor" denildi.