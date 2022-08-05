Fenerbahçe, 5 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, alt yapıda forma giyen 5 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, geçen sezon U19 Takımında forma giyen 2004 doğumlu Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir ve Erkan Arda Çağdaş ile 2005 doğumlu Bora Aydınlık ve Furkan Onur Akyüz ile profesyonel sözleşmeye imzaladığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nün Futbol Akademisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç, düzenlenen imza töreninde genç oyunculara başarılar diledi.
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