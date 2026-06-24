Fenerbahçe, Amara Diouf ile 5 Yıllık Anlaşma Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Amara Diouf ile 5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Fenerbahçe, Amara Diouf ile 5 Yıllık Anlaşma Sağladı
24.06.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, genç yetenek Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı ve gelişimini destekleyecek.

FENERBAHÇE, Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyeleri Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan katıldı.

Kulüp, genç futbolcunun gelişiminin planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürüleceğini belirtirken, Amara Diouf'un kısa vadeli beklentilerin ötesinde değerlendirilerek bireysel çalışma programı çerçevesinde destekleneceğini ifade etti.

Kulüpten yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:

"Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı. Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir. Kulübümüz, Amara Diouf'u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır. Amara Diouf'a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz."

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Amara Diouf ile 5 Yıllık Anlaşma Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
A Milli Takım’ın çektiği 62 şut analiz edildi Sonuç fiyasko A Milli Takım'ın çektiği 62 şut analiz edildi! Sonuç fiyasko
Fenerbahçe Beko, Shane Larkin için devrede Fenerbahçe Beko, Shane Larkin için devrede
Sergen Yalçın, ’’Ne olur beni çıkar’’ diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi Sergen Yalçın, ''Ne olur beni çıkar'' diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi
“Demirtaş’ı ziyaret edeceğim“ diyen Kılıçdaroğlu’na Sırrı Sakık’tan zehir zemberek sözler "Demirtaş'ı ziyaret edeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na Sırrı Sakık'tan zehir zemberek sözler
Icardi Arjantin’de mahsur kaldı, Türkiye’ye dönemiyor Icardi Arjantin'de mahsur kaldı, Türkiye'ye dönemiyor

14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi’nde Trump ile baş başa görüşme olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme olabilir
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
14:36
Bir transfer daha açıklandı Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe’de
Bir transfer daha açıklandı! Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe'de
14:23
Davutoğlu’nun Ahmed Şara’ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu
Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu
13:08
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
12:54
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 15:03:57. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Amara Diouf ile 5 Yıllık Anlaşma Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.