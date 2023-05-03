Son Dakika: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Sivasspor'la deplasmanda berabere kaldı

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma başladığı skorla bitti.

İLK YARIDA GOL SESİ YOK

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Sivasspor'un ligde 3-1 kaybettiği Fenerbahçe maçında ilk yarıda 3 gol yiyen ve oyundan alınan kaleci Ali Şaşal Vural bu karşılaşmada yer almadı.

MUAMMER DEVLEŞTİ

Fenerbahçe özellikle ilk yarıda net fırsatlar yakaladı. Kaleci Muammer Yıldırım kurtarışlarıyla Sarı-Lacivertlilere izin vermedi.

ARDA VE BATSHUAYI GİRDİ

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Emre Mor çıktı Osayi girdi. 61. dakikada ise Mert Hakan ve Pedro oyundan alındı, Arda Güler ve Batshuayi dahil edildi. 81'de King ve Crespo girdi, İrfan Can ve Rossi çıktı. Bu hamleler de sonuç getirmedi. Fenerbahçe, Sivas'tan golsüz beraberlikle ayrıldı.

RÖVANŞ 24 MAYIS'TA

Finale çıkacak takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması 24 Mayıs günü Kadıköy'de oynanacak.

ANKARAGÜCÜ-BAŞAKŞEHİR EŞLEŞMESİNDEN GALİP GELEN FİNALDE RAKİP

Yarı finaldeki diğer takımlar ise Ankaragücü ve Başakşehir. Sivasspor-Fenerbahçe eşleşmesinden galip çıkan takım, Ankaragücü-Başakşehir karşılaşmasından tur atlayan takımla kozlarını paylaşacak.