Son Dakika: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Sivasspor'la deplasmanda berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Sivasspor'la deplasmanda berabere kaldı

03.05.2023 22:39

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla başladı. Maç golsüz eşitlikle tamamlandı. Rövanş karşılaşması ise 24 Mayıs'ta sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde Kadıköy'de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma başladığı skorla bitti.

İLK YARIDA GOL SESİ YOK

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Sivasspor'un ligde 3-1 kaybettiği Fenerbahçe maçında ilk yarıda 3 gol yiyen ve oyundan alınan kaleci Ali Şaşal Vural bu karşılaşmada yer almadı.

MUAMMER DEVLEŞTİ

Fenerbahçe özellikle ilk yarıda net fırsatlar yakaladı. Kaleci Muammer Yıldırım kurtarışlarıyla Sarı-Lacivertlilere izin vermedi.

ARDA VE BATSHUAYI GİRDİ

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Emre Mor çıktı Osayi girdi. 61. dakikada ise Mert Hakan ve Pedro oyundan alındı, Arda Güler ve Batshuayi dahil edildi. 81'de King ve Crespo girdi, İrfan Can ve Rossi çıktı. Bu hamleler de sonuç getirmedi. Fenerbahçe, Sivas'tan golsüz beraberlikle ayrıldı.

RÖVANŞ 24 MAYIS'TA

Finale çıkacak takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması 24 Mayıs günü Kadıköy'de oynanacak.

ANKARAGÜCÜ-BAŞAKŞEHİR EŞLEŞMESİNDEN GALİP GELEN FİNALDE RAKİP

Yarı finaldeki diğer takımlar ise Ankaragücü ve Başakşehir. Sivasspor-Fenerbahçe eşleşmesinden galip çıkan takım, Ankaragücü-Başakşehir karşılaşmasından tur atlayan takımla kozlarını paylaşacak.

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Sivasspor'la deplasmanda berabere kaldı - Son Dakika


Son Dakika
23:32 DSP lideri Önder Aksakal'dan çok tepki çeken açıklama: Erdoğan Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir
23:30 Kaleci hayata küstü, İtalyanlar şokta! Hakan Çalhanoğlu'ndan inanılmaz gol
23:26 DSP lideri Önder Aksakal'dan tepki çekecek çıkış: Erdoğan, Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir
23:25 İtalyanlar şoka girdi! Hakan Çalhanoğlu'nun golü kaleciyi hayata küstürdü
23:19 Terör operasyonunda yakalanan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı
23:14 Bakan Soylu'ya açıkça soruldu: Kızılay Başkanı'nın göreve devam etmesi sizi rahatsız etmiyor mu?
23:03 Ödül törenine katılan Ahmet Nur Çebi iddialı açıklamalarda bulundu: Gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız
22:58 Ödül törenine katılan Ahmet Nur Çebi net konuştu: Gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız
22:55 Avrupa temsilcimiz Fenerbahçe son saniyede yıkıldı!
22:49 Temsilcimiz fırsat tepti! Eski dost, Fenerbahçe'yi son saniyede yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 23:51:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Sivasspor'la deplasmanda berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement