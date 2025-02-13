Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Geçti

Fenerbahçe, Anderlecht\'i 3-0 Geçti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 yendi, avantaj sağladı.

13.02.2025 22:55
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşılaştığı Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında mücadele ettiği Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri kaydetti. Lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Fenerbahçe, ligi 10. sırada bitiren Anderlecht'e karşı eşleşmenin ilk maçında rakibine büyük üstünlük kurdu. Zaman zaman kalesinde tehlike de yaşayan sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

Turun rövanşı 20 Şubat perşembe günü Belçika'da oynanacak.

Kostic ilk Avrupa maçında gollere katkı sağladı

Fenerbahçe'nin lig aşamasında UEFA listesine ismini bildiremediği daha sonra play-off turu öncesi dahil edilen Sırp futbolcu Filip Kostic, sarı-lacivertlilerde ilk Avrupa maçına çıktı. Kostic, ilk golde sol kanattan ortayı açan isim olurken, ikinci golde de Edin Dzeko'ya pasını aktardı. 32 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla tribünlerin de beğenisini kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Geçti - Son Dakika

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