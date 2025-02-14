Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Yendi

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe'de genç futbolcu Yusuf Akçiçek, çok iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan 19 yaşındaki oyuncu, "Takım performansımız bugün çok iyiydi. Ben de takımıma en iyi şekilde yardım etmeye çalıştım. Her zaman kendimi hazır tutuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 3-0'lık güzel bir galibiyet aldığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Jose Mourinho'nun çok büyük bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Yusuf, "Hocamız çok büyük bir hoca. Onun da idmanlarda olsun, saha dışında olsun bana verdiği güven çok etkili bu konuda. Her idmanda ondan yeni şeyler öğreniyorum. Kendimi olabildiğince her idmanda geliştirmeye çalışıyorum. Onun tabii ki de üzerimde etkisi var." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişiminde savunmadaki tecrübeli isimlerden önemli katkı aldığını aktaran Yusuf, şunları kaydetti:

"İkisi de (Skriniar, Carlos) çok kariyerli, çok tecrübeli oyuncular. İdmanda onlardan öğreneceğim çok şey var. Yeni geldiler, çok fazla idman yapamadık. Ufak da bir sakatlığım vardı. Saha dışı iletişimleri çok kuvvetli. Çok tecrübeli oyuncular zaten. İlerleyen antrenmanlarda onlardan çok şey öğreneceğim. Şu an oynadığım kulüp çok büyük bir kulüp. Tek hedefim bu kulüpte aldığım süreleri en iyi şekilde değerlendirmek. İlerleyen zamanlarda kulübümü, ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim. Şu an tek hedefim Fenerbahçe'de aldığım süreleri değerlendirmek."

İleride A Milli Takım forması giymek istediğini de dile getiren Yusuf, maç içinde bacağını tuttuğu pozisyonda sakatlık yaşamadığını, kramp geçirdiğini dile getirdi.