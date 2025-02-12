Fenerbahçe Anderlecht ile karşılaşıyor

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasında 10 puan toplayarak son 16 play-off turuna kalan Fenerbahçe, bu turda eşleştiği Belçika'nın Anderlecht takımıyla ilk maçına yarın 20.45'te Şükrü Saracoglu Spor Kompleksi'nde çıkacak. Sarı-lacivertliler taraftarı önünde avantajlı skor almayı hedefliyor. Bu turun rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Anderlecht ile 6 kez karşılaştı

Sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Anderlecht ile 7. kez karşılaşacak. Mor-beyazlılarla ilk olarak 1965 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Fenerbahçe, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak elendi. İki ekip daha sonra 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Elemelerinde kozlarını paylaştı. Oynanan iki maçı da (1-0, 2-0) kazanan sarı-lacivertliler adını gruplara yazdırdı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda ise Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Anderlecht ile oynadığı maçlarda deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Kadıköy'de 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

Avrupa kupalarında 283. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 282 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 111 galibiyet alırken, 60 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 111 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 383 kez havalandırırken, kalesinde ise 402 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde 145. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 145. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 144 mücadelede 62 galibiyet, 37 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 200 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 182 gol gördü.

Son 12 maçı kaybetmedi

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 12 maçı kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de de 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Son maçında ise Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Yeni transferler listeye eklendi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Anderson Talisca ile Milan Skriniar UEFA listesine eklendi. Lig aşamasında son maçlarda özellikle sol kanatta sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde Filip Kostic de önümüzdeki turlar için ismi dahil edildi. Takımdan ayrılan Samet Akaydin ile sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımda olmayacak olan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao listeden çıkartıldı.

Anderlecht'in Avrupa Ligi karnesi

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon play-off turundan başlayan Anderlecht, Belarus'un Dinamo Minsk takımını eleyerek gruplara kaldı. Lig aşamasında Ferencvaros, Real Sociedad, Ludogorets ve Slavia Prag'ı mağlup eden mor-beyazlılar, Rigas Skola ve Porto ile berabere kaldı. Son 2 karşılaşmada ise Viktoria Plzen ve Hoffenheim'a kaybetti. 8 hafta sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan David Hubert'in öğrencileri 14 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü, ligi de 10. sırada tamamladı.

Belçika takımlarıyla 12. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar Belçika ekipleriyle 11 müsabakaya çıktı. Kanarya, en çok karşılaştığı Anderlecht'in yanı sıra Royal Antwerp ve Union Saint- Gilloise ile oynadı. Antwerp ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşan Fenerbahçe, 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Union SG ile de son 2 sezonda Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, rakibine karşı 2 galibiyet alırken, 1 defa mağlup oldu.

Nikola Dabanovic düdük çalacak

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak müsabakada Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdjan Jovanovic yapacak. Maçın 4. hakemi ise Milos Boskovic olacak. Karşılaşmada VAR'da Pascal Müller, AVAR'da ise Robert Schröder görev yapacak. - İSTANBUL