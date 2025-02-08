Fenerbahçe Antalya'ya Geldi

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- Fenerbahçe, Antalya'da

ANTALYA - Trendyol Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine geldi.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda yarın saat 16.00'da Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Alanya'ya ulaştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 17.00'de hareket eden kafileyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Alanya Fenerbahçeliler Derneği yönetimi ve çok sayıda taraftarlar karşıladı. Taraftarların sevgi gösterisi ve tezahüratları eşliğinde takım otobüsün binen futbolcular, ardından Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.