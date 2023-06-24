Fenerbahçe, Arda Güler'e benzetilen genç yetenek Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmak için Bucaspor ile anlaşma aşamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Fenerbahçe, Arda Güler'e benzetilen genç yetenek Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmak için Bucaspor ile anlaşma aşamasında

Fenerbahçe, Arda Güler'e benzetilen genç yetenek Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmak için Bucaspor ile anlaşma aşamasında

24.06.2023 17:07

Fenerbahçe, Arda Güler'e benzetilen 15 yaşındaki Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmak için Bucaspor ile anlaşma aşamasına geldi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Genç yetenek Arda Güler'in taliplerinin giderek artması ve sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edilmesi üzerine harekete geçen yönetim Arda Güler'e benzetilen 15 yaşındaki Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmaya çok yakın. İzmir ekibinin futbol akademi direktörü Engin Dursun, yaptığı açıklamada, 'Efe Konuşkan'ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız' sözlerini kullandı.

Fenerbahçe, Arda Güler'e benzetilen 15 yaşındaki Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmak için Bucaspor ile anlaşma aşamasına geldi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

YENİ ARDA GÜLER BULUNDU

Genç yetenek Arda Güler'in taliplerinin giderek artması ve sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edilmesi üzerine harekete geçen yönetim Arda Güler'e benzetilen 15 yaşındaki Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

BUCASPOR, AÇIKLAMA YAPTI

İzmir ekibinin futbol akademi direktörü Engin Dursun, yaptığı açıklamada, "Efe Konuşkan'ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız" sözlerini kullandı.

Resmi imzanın eli kulağında! Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini buldu
YORUMLAR
500
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'den Arda Güler'e çağrı: 'Kal be Arda' Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'den Arda Güler'e çağrı: 'Kal be Arda'

Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Arda Güler'e benzetilen genç yetenek Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmak için Bucaspor ile anlaşma aşamasında - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Rus Paralı Asker Grubu Wagner'in Lideri Evgeny Prigojin: 'Bir Kişiyi Bile Öldürmeden, Tek Kurşun Atmadan Rostov'u Aldık'
17:12 Wagner lideri Prigojin: Bir kişiyi bile öldürmeden, tek kurşun atmadan Rostov'u aldık
16:56 Dinleyenlerin nutku tutuldu! Mimar Osman Dağ, "Alagül" şarkısına yepyeni bir soluk getirdi
16:51 Dinleyenlerin nutku tutuldu! Mimar Osman Dağ'dan "Alagül" şarkısına yeni soluk
16:50 Wagner'in kontrolünde olduğu iddia edilen Rostov ve Voronej'in önemi ne? İşte detaylar
16:46 Wagner'in kontrol ettiğini iddia ettiği Rostov ve Voronej'in önemi ne?
16:38 Rusya lideri Vladimir Putin, sıkıyönetim ihlali nedeniyle 30 gün tutukluluğa izin veren bir yasa imzaladı
16:34 Son Dakika: İsyana karşı dört koldan mücadele! Putin, sıkıyönetim ihlali nedeniyle 30 gün tutukluluğa izin veren bir yasa imzaladı
16:33 Wagner'in isyan bayrağı çekmesi, Rusya lideri Putin'in daha önce verdiği bir röportajı akıllara getirdi: İhaneti affetmem
16:28 Putin'in daha önce verdiği bir röportaj silahlı isyan sonrası gündem oldu: İhaneti affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 17:30:53. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Arda Güler'e benzetilen genç yetenek Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmak için Bucaspor ile anlaşma aşamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement