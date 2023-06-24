Fenerbahçe, Arda Güler'e benzetilen genç yetenek Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmak için Bucaspor ile anlaşma aşamasında

Fenerbahçe, Arda Güler'e benzetilen 15 yaşındaki Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmak için Bucaspor ile anlaşma aşamasına geldi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

YENİ ARDA GÜLER BULUNDU

Genç yetenek Arda Güler'in taliplerinin giderek artması ve sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edilmesi üzerine harekete geçen yönetim Arda Güler'e benzetilen 15 yaşındaki Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

BUCASPOR, AÇIKLAMA YAPTI

İzmir ekibinin futbol akademi direktörü Engin Dursun, yaptığı açıklamada, "Efe Konuşkan'ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız" sözlerini kullandı.