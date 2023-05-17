Fenerbahçe, Arda Güler'in sezon sonu ayrılma ihtimaline karşı Japon yıldız Kamada için pusuda bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe, Arda Güler'in sezon sonu ayrılma ihtimaline karşı Japon yıldız Kamada için pusuda bekliyor

17.05.2023 12:05

Sarı Kanaryalar, genç yıldız adayı Arda Güler'in takımdan ayrılması ihtimaline karşı alternatifini belirledi. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen Kamada'yı gündemine aldı. Bu sezon Bundesliga'da gösterdiği performans sükse yapan Japon futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-lacivertlilerin transferi bitirmesi durumunda Kamada, Fenerbahçe tarihinin ilk Japon futbolcusu olacak.

Avrupa ekiplerini peşine takan Arda Güler'in Fenerbahçe'den olası ayrılığına karşın, sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

JAPON FUTBOLCU İÇİN NABIZ YOKLANACAK

Akşam'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Arda Güler'in satışı durumunda genç yıldızın alternatifini Kamada olarak görüyor. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen ve piyasa değeri 30 milyon euro olan Japon futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçecek.

Arda Güler'in yeri hemen dolacak! Fenerbahçe, Japon yıldız Kamada için pusuda

BONSERVİS BEDELİ YOK

Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Kamada için sarı-lacivertliler bonservis ödemeyecek. Ancak Japon futbolcunun yüksek bir maaş isteyeceği belirtiliyor.

Arda Güler'in yeri hemen dolacak! Fenerbahçe, Japon yıldız Kamada için pusuda

BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ

Kamada bu sezon E.Frankfurt ile 44 resmi maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 15 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

YORUMLAR
500
Arda Güler'in yeri hemen dolacak! Fenerbahçe, Japon yıldız Kamada için pusuda Arda Güler'in yeri hemen dolacak! Fenerbahçe, Japon yıldız Kamada için pusuda

Fenerbahçe, Arda Güler, Frankfurt, Japon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Arda Güler'in sezon sonu ayrılma ihtimaline karşı Japon yıldız Kamada için pusuda bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlam durmazsak sandığa çökecekler
16:44 İlişkilerinde yine kriz mi çıktı? Icardi'nin uyguladığı yasak Wanda Nara'yı her gün ağlatıyor
16:29 Baba ile evladı, birer saat arayla aynı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti
16:26 Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur çalışmalarına başlayarak video çekti! Sinan Oğan'ın 2. tur için destek şartına da değindi
16:26 24 milyon takipçiye ulaşmasının ardından bornozla dans eden Salma Hayek, defalarca kez frikik verdi
16:15 24 milyon takipçiye ulaşan oyuncu Salma Hayek, bornozla dans ederken defalarca kez frikik verdi
16:12 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe hakkında konuştu: Bazıları kıskançlık seviyesinde ilgili
16:07 Norveçli golcü Haaland'ın yemeğini görenler tuhaf tepki gösterdi: Midemiz bulandı
16:02 Girdiği evde seçmen kağıdını düşüren hırsız, kıskıvrak yakalandı
16:00 Ahbaplar hakkında çıkan haberler hakkında konuşan Haluk Levent: İftira atıyorlar, bölgedeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2023 17:11:28. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Arda Güler'in sezon sonu ayrılma ihtimaline karşı Japon yıldız Kamada için pusuda bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement