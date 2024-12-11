Stat: Ülker
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Samet Akaydin, Mert Müldür, Amrabat, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri
Athletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Yeray Alvarez, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Sancet, Nico Williams (Dk. 38 Berenguer), Guruzeta
Goller: Dk. 5 ve 45 Inaki Williams (Athletic Bilbao)
Sarı kart: Dk. 7 Yeray Alvarez (Athletic Bilbao)
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, 2-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
5. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Samet Akaydın'ın kısa düşen geri pasına hareketlenen Guruzeta kaleciyle karşı karşıya durumda topu sağdan boş koşu yapan Inaki Williams'a bıraktı. Inaki Williams, topu boş ağlara gönderdi.
27. dakikada Amrabat'ın kaptırdığı topla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Guruzeta'nın şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
42. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mert Müldür'ün uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.
45. dakikada Athletic Bilbao, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla ilerleyen Sancet'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Inaki Williams'ın dar açıdan şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2.
Konuk takım, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe - Athletic Bilbao: İlk Yarı Sonucu 0-2 - Son Dakika
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