Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçına Hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçına Hazır

Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçına Hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki ekipte bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılamadı. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu.

10.12.2024 17:40  Güncelleme: 17:43
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FENERBAHÇE, yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Athletic Bilbao maçının taktik çalışması yapıldı.

Öte yandan sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat antrenmana katılmadı. Oğuz Aydın ise tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçının ilk 11'inde zorunlu değişikler yapacak. Hafta sonu Beşiktaş ile oynanan derbide ilk 11'de görev yapan Fred, kart cezası sebebiyle maç kadrosunda yer alamayacak. Derbide ilk 11'de yer alan Filip Kostic ile Oğuz Aydın ise UEFA listesinde yer almadıkları için Bilbao karşısında forma giymeyecek. Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da UEFA listesinde yer almayan diğer isimler.

Sarı-lacivertli ekibin muhtemel 11'i şu şekilde:

"Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Maximin (İrfan Can Kahveci), En Nesyri."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçına Hazır - Son Dakika

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