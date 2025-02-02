Fenerbahçe Avrupa Kros Şampiyonu

Spor

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda Fenerbahçe, 20 yaş altında kadınlar ve erkeklerde şampiyonluğa ulaşırken, büyükler kategorisinde kadınlarda üçüncü oldu.

Albufeira kentindeki organizasyonda Türkiye'yi, Fenerbahçe ve Batman Petrolspor temsil etti.

Fenerbahçe, 20 yaş altında kadınlar ve erkeklerde şampiyon oldu. Sarı-lacivertli takım, büyükler kategorisinde kadınlarda 3'üncü, erkeklerde 5'inci, karışık bayrak yarışında ise 6'ncı sırayı aldı.

Ferdi olarak da kürsüye çıkan Fenerbahçeli atletlerden Ali Tunç altın, Edibe Yağız ve Bahar Yıldırım gümüş madalya elde etti.

Batman Petrolspor ise büyük kadınlarda 4'üncü, karışık bayrak yarışında 10. oldu.