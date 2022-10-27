UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Ligue 1 ekibi Rennes'i ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşma Exxen'den yayımlanacak.
Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.
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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grup liderliğini garantilemek için sahaya çıkıyor! Kadıköy'de rakip Rennes... - Son Dakika