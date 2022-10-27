Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grup liderliğini garantilemek için sahaya çıkıyor! Kadıköy'de rakip Rennes... - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grup liderliğini garantilemek için sahaya çıkıyor! Kadıköy'de rakip Rennes...

27.10.2022 07:44
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grup liderliğini garantilemek için sahaya çıkıyor! Kadıköy'de rakip Rennes...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, bu akşam 19.45'te Fransız ekibi Rennes'i evinde ağırlayacak. Sarı lacivertliler, zorlu maçı kazanması durumunda grubu lider tamamlamayı garantileyecek ve direkt olarak son 16 turuna kalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Ligue 1 ekibi Rennes'i ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşma Exxen'den yayımlanacak.

FENER KAZANIRSA LİDERLİĞİ GARANTİLEYECEK

Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek. Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

JESUS ROTASYONA GİDİYOR

Altay, Osayi, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Lincoln, Crespo, Arao, Emre Mor, Rossi, Valencia

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grup liderliğini garantilemek için sahaya çıkıyor! Kadıköy'de rakip Rennes... - Son Dakika
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