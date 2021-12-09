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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
BBC

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı

09.12.2021 22:54
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Almanya temsilcisi Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Almanya temsilcisi Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

Frankfurt 29'uncu dakikada Djibril Sow'un golüyle öne geçti. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde ikinci golünü kaydeden Mergim Berisha ile 42'nci dakikada beraberliği yakaladı.

Bu skorun ardından sarı lacivertli takım topladığı 6 puanla grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek.

Rakibi Frankfurt ise 12 puanla grubu ilk sırada bitirdi.

Grubun diğer maçında Belçika takımı Antwerp ile Yunanistan temsilcisi Olympiacos karşı karşıya geldi. Maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Antwerp gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Antwerp grubu 5 puanla son sırada tamamlarken, Olympiacos ise 9 puanla ikinci sırayı aldı.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off'larındaki rakibi 13 Aralık'ta çekilecek kura ile belli olacak.

Konferans Ligi play-off'larında Konferans Ligi gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takımla, Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar karşı karşıya gelecek.

İki ayaklı oynanacak maçlar sonrasında da play-off'ları kazanan 8 takım ile birlikte Konferans Ligi gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım turnuvada son 16'yı belirleyecek.

Okocha da maçı izledi

1996-1998 yılları arasında da Fenerbahçe formasını giyen Jay-Jay Okocha da Kadıköy'de maçı izleyenler arasındaydı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu ve kaptanı Mesut Özil, maç öncesinde Okocha'ya Fenerbahçe forması hediye etti.

İlk 11'ler

FENERBAHÇE: Berke Özer- Kim, Serdar Aziz, Szalai, Nazım Sangare, Sosa (Dk. 72 Gustavo), Zajc (Dk. 76 Meyer), Novak (Dk. 72 Osayi-Samuel), Pelkas (Dk. 82 Muhammed Gümüşkaya), İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Rossi), Berisha

EINTRACHT FRANKFURT: Trapp - Hasebe, N'Dicka, Tuta, Chandler (Dk. 69 Da Costa), Jakic (Dk. 69 Rode), Sow (Dk. 78 Hrustic), Kostic, Hauge (Dk. 69 Lammers), Kamada, Borre (Dk. 60 Gançalo Paciencia)

Galatasaray, liderlik için sahada

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray da, bu akşam deplasmanda İtalyan takımı Lazio ile oynuyor.

Galatasaray namağlup şekilde topladığı 11 puanla son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Rakibi Lazio'nun ise 8 puanı var.

Sarı kırmızılı takımın alacağı beraberlik ya da galibiyet, grubu birinci sırada tamamlamasına yetecek.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Frankfurt, Kadıköy, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor

BBC

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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