Fenerbahçe Avusturya'da Antrenman Yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe Avusturya'da Antrenman Yaptı

Fenerbahçe Avusturya\'da Antrenman Yaptı
10.07.2026 21:55
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da antrenman gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; salonda yapılan core ve kuvvet hareketleriyle başladı. Ardından sahada pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Pogon Szczecin ile karşılaşacak. TSİ 20.30'da Hofmann Personal Stadion'da oynanacak mücadele TV100'den ekranlara gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Avusturya'da Antrenman Yaptı - Son Dakika

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