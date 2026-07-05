Fenerbahçe, Avusturya kampı öncesi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan oyuncular, idmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmaları için bugün Avusturya'ya hareket edecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Avusturya'ya Uçuyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?