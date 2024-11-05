Fenerbahçe Az Alkmaar\'a Hazırlanıyor

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Az Alkmaar maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.
Öte yandan sakatlığını atlatan Cengiz Ünder bireysel çalışmalara başladı.
Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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