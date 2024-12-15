Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

15.12.2024 21:47
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Stat: Ülker

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Livakovic (Dk. 32 Ertuğrul Çetin), Osayi-Samuel (Dk. 63 Mert Müldür), Becao, Çağlar Söyüncü, Kostic, Fred, Amrabat (Dk. 63 En-Nesyri), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Tadic), Szymanski, Oğuz Aydın (Dk. 55 Saint-Maximin), Dzeko

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir (Dk. 87 Pelkas), Deniz Türüç (Dk. 46 Hamza Güreler), Kemen, Crespo, Davidson (Dk. 87 Szysz), Piatek

Goller: Dk. 42 Dzeko, Dk. 74 ve 90 En-Nesyri (Fenerbahçe), Dk. 59 Piatek (RAMS Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Ba (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 40 Berat Özdemir, Dk. 45 Opoku, 45+4 Deniz Türüç, Dk. 62 Crespo, Dk. 66 Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Dk. 45 Amrabat (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

59. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kemen, kale sahasına hareketlenen Piatek'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un yanından filelere gitti: 1-1

63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken top Maximin'in önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

74. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, penaltı noktasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun uzak direğe gönderdiği kafa vuruşu, kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-1

76. dakikada Başakşehir savunmasının uzun topunda Becao meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken ıska geçip topu Piatek'e kaptırdı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Kostic kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, yan direğe de çarpan top filelerle buluştu: 3-1

Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 yendi - Son Dakika

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