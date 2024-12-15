Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 yendi

Stat: Ülker
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Livakovic (Dk. 32 Ertuğrul Çetin), Osayi-Samuel (Dk. 63 Mert Müldür), Becao, Çağlar Söyüncü, Kostic, Fred, Amrabat (Dk. 63 En-Nesyri), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Tadic), Szymanski, Oğuz Aydın (Dk. 55 Saint-Maximin), Dzeko
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir (Dk. 87 Pelkas), Deniz Türüç (Dk. 46 Hamza Güreler), Kemen, Crespo, Davidson (Dk. 87 Szysz), Piatek
Goller: Dk. 42 Dzeko, Dk. 74 ve 90 En-Nesyri (Fenerbahçe), Dk. 59 Piatek (RAMS Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 45+1 Ba (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 40 Berat Özdemir, Dk. 45 Opoku, 45+4 Deniz Türüç, Dk. 62 Crespo, Dk. 66 Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Dk. 45 Amrabat (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.
59. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kemen, kale sahasına hareketlenen Piatek'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un yanından filelere gitti: 1-1
63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken top Maximin'in önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
74. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, penaltı noktasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun uzak direğe gönderdiği kafa vuruşu, kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-1
76. dakikada Başakşehir savunmasının uzun topunda Becao meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken ıska geçip topu Piatek'e kaptırdı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
90. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Kostic kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, yan direğe de çarpan top filelerle buluştu: 3-1
Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 yendi - Son Dakika
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