Fenerbahçe, Başakşehir\'i 4-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Anderson Talisca'nın pasında sol kanatta topla buluşan Dusan Tadic'in topla ilerleyip ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

55. dakikada Fred'in pasında topla buluşan Anderson Talisca'nın ceza yayından vuruşunda defanstan seken topu ceza sahası içinde alan Edin Dzeko, müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı. Talisca'nın vuruşundan sonra ceza sahası içinde meşin yuvarlağın, Jerome Opoku'nun eline çarptığı için VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, penaltı kararı vermedi ve daha sonra maçı devam ettirdi.

60. dakikada Dusan Tadic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Milan Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak defanstan sekti. Pozisyonun devamında İsmail Yüksek'ten topu alan Skriniar'ın rakiplerini geçerek sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

85. dakikada Dusan Tadic'in ara pasında topla buluşan Sebastian Szymanski'nin ceza sahası içi sağ tarafından ortasında arka direkte bulunan Youssef En Nesyri'nin kafa vuruşunda Leo Duarte, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

86. dakikada Filip Kostic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Youssef En Nesyri, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

90+1. dakikada Joao Figueiredo'nun sağ kanattan pasında topu alan Crespo'nun sağ taraftan ceza sahası içine girdikten sonra Mert Müldür'ün uzaklaştırmak istediği top havalandı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde bulunan Ömer Faruk Beyaz'ın vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

90+3. dakikada Dusan Tadic ceza sahası içine girmek isterken, defanstan seken topu İrfan Can Kahveci aldı. İrfan Can'ın ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde bulunan Oğuz Aydın meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Pozisyon için ilk olarak ofsayt kararı verilirken hakem Burak Pakkan, VAR'ın uyarısıyla orta noktayı gösterdi. 1-4

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Festy Ebosele dk. 72), Jerome Opoku, Leo Duarte, Christopher Operi, Umut Güneş (Berat Özdemir dk. 59), Olivier Kemen (Ömer Faruk Beyaz dk. 72), Crespo, Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 78), Ivan Brnic (Joao Figueiredo dk. 59), Krzysztof Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Serdar Gürler, Philippe Keny

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Milan Skriniar, Diego Carlos (Bright Osayi-Samuel dk. 46), Filip Kostic, İsmail Yüksek (Oğuz Aydın dk. 85), Sofyan Amrabat, Fred (Sebastian Szymanski dk. 78), Dusan Tadic, Anderson Talisca (İrfan Can Kahveci dk. 84), Edin Dzeko (Youssef En Nesyri dk. 71)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Ömer Faruk Beyaz (dk. 90+1) (Başakşehir), Mert Müldür (dk. 44), Milan Skriniar (dk. 60), Youssef En Nesyri (dk. 86) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Anderson Talisca, İsmail Yüksek (Fenerbahçe) - İSTANBUL