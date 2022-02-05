Üye Girişi
Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım! - Son Dakika

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım!

05.02.2022 19:00
Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'le karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Üst sıralara tutunma mücadelesi veren sarı-lacivertliler, son 4 maçta galibiyeti bulunmayan Başakşehir karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıktı.

Süper Lig'in 24. haftası Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in mücadelesine sahne olacak. İsmail Kartal yönetiminde henüz mağlubiyeti bulunmayan sarı-lacivertliler, son 2 maçını kaybeden Başakşehir'i devirerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Crespo, Pelkas, Ferdi, İrfan, Berisha

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Aleksic, Deniz, Chadli, Okaka

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 61: Başakşehir Berkay Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 53: Ozan'ın pasıyla sağ kanattan topu alan Nazim Sangare içeirye doğru ortasını yaptı ancak savunmada Youssouf Ndayishimiye topu uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 47: Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir bölgeden kazanılan serbest vuruşta Mergim Berisha kaleye çok iyi gönderdi, top üst direkten oyun alanına döndü.

İLK YARI

Dakika 27: Sol kanattan topu alan İrfan Can hemen yanında hareketlenen Pelkas'ı düşündü, Pelkas çaprazdan içeriye girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Volkan gole izin vermedi.

Dakika 10: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunu savunma uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 9: Ceza sahasında topla buluşan Berkay Ozcan, vurmak istedi ancak savunma topu kornere çeldi.

Dakika 5: Sol kanattan İrfan Can içeriye orta yaptı ancak top herkesi aştı ve sonrasında savunma araya girdi.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım! - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:27 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!
20:24 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske yeterli olmuyor! Aşılarınızı olun
20:11 Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi
19:54 Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü!
19:50 Yargı'nın Eren Komiseri arabesk müzikaliyle sahnelerde: Önce Türkiye konserleri, sonra albüm!
19:41 Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! İki takımda formalarında Turkovac amblemi taşıdı
19:27 Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 98 bin 715 yeni vaka tespit edildi
19:22 6 muhalefet lideri ilk kez buluşuyor! Gündem, güçlendirilmiş parlamenter sistem
19:18 Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan'ın rakibinin" kim olacağı önemli!
19:00 Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 20:36:19. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement