Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım!

Süper Lig'in 24. haftası Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in mücadelesine sahne olacak. İsmail Kartal yönetiminde henüz mağlubiyeti bulunmayan sarı-lacivertliler, son 2 maçını kaybeden Başakşehir'i devirerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Crespo, Pelkas, Ferdi, İrfan, Berisha

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Aleksic, Deniz, Chadli, Okaka

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 61: Başakşehir Berkay Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 53: Ozan'ın pasıyla sağ kanattan topu alan Nazim Sangare içeirye doğru ortasını yaptı ancak savunmada Youssouf Ndayishimiye topu uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 47: Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir bölgeden kazanılan serbest vuruşta Mergim Berisha kaleye çok iyi gönderdi, top üst direkten oyun alanına döndü.

İLK YARI

Dakika 27: Sol kanattan topu alan İrfan Can hemen yanında hareketlenen Pelkas'ı düşündü, Pelkas çaprazdan içeriye girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Volkan gole izin vermedi.

Dakika 10: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunu savunma uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 9: Ceza sahasında topla buluşan Berkay Ozcan, vurmak istedi ancak savunma topu kornere çeldi.

Dakika 5: Sol kanattan İrfan Can içeriye orta yaptı ancak top herkesi aştı ve sonrasında savunma araya girdi.