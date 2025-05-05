Fenerbahçe Başkan adaylığına bir isim daha! Cuma günü açıklıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkan adaylığına bir isim daha! Cuma günü açıklıyor

Fenerbahçe Başkan adaylığına bir isim daha! Cuma günü açıklıyor

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, başkan adaylığına yeşil ışık yaktı. Bir programa katılan Uslu, "Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile'' dedi. Fenerbahçe'de daha önce eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran başkan adaylığını ilan etmişti.

05.05.2025 23:44
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'de konuşan Mahmut Uslu, Fenerbahçe'ye başkan adayı olabileceğinin sinyalini verdi.

'CUMA GÜNÜ YOL HARİTAMI AÇIKLAYACAĞIM'

Mahmut Uslu, katıldığı programda mevcut yönetimin gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada.'' dedi.

Başkan adayı olabileceğinin sinyalini veren Uslu, ''Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Başkan adaylığına bir isim daha! Resmen ilan etti

HAKAN BİLAL KUTLUALP VE SADETTİN SARAN DA BAŞKAN ADAYLIĞINI İLAN ETMİŞTİ

Fenerbahçe'de eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, daha önce yaptığı açıklamada mevcut yönetimin olağanüstü kongreye gitmesi gerektiğini belirterek, Sarı-lacivertli camiaya başkan adayı olduğunu dile getirmişti. Öte yandan Sadettin Saran'da mevcut yönetimin kongreye gitmesi durumunda başkanlığa aday olduğunu ifade etmişti.

Hakan Bilal Kutlualp, Saadettin Saran, Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, Hakan Bilal, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkan adaylığına bir isim daha! Cuma günü açıklıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • serhat ali:
    sadettin saran ali koç için adayliktan cekildigi son secimde kendisini bitirmişti... 20 0 Yanıtla
  • Han:
    saadettin saran 0 18 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    Mahmut Usta çok yaşlandı ama Hakan Bilal Kutlualp bu işi çevirir gibi 6 0 Yanıtla
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