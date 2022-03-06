Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten hakem çıkışı geldi: Uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten hakem çıkışı geldi: Uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler

06.03.2022 22:37
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten hakem çıkışı geldi: Uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler

1-1 biten Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci damga vurdu. Hakem kararlarına tepki gösteren Bilecik, "Türk futbolunun ne kadar zora girdiğini gösterdiler ve bizim de uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler. Trabzonspor'un zaten böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Önümüzdeki hafta elimizde bulunan bütün bilgi akışını paylaşmış olacağız. Bunun bir son bulması gerekir." dedi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertlilerin başkan vekili Erol Bilecik açıklamalarda bulundu. Hakem Zorbay Küçük ve yönetimine büyük tepki gösteren Bikecik, taraftara tüm maç gösterdiği desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Erol Bilecik yaptığı açıklamada:

"İTİCİ GÜCÜMÜZ TARAFTARIMIZA TEŞŞKÜR EDİYORUM"

"Enteresan bir akşam yaşadığımıza şahit olduk. 17. dakikadan itibaren 10 kişi kalan ama kahramanlıklarıyla mücadeleyi götüren takıma ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Diğer bir teşekkür de en büyük itici gücümüz taraftarımıza.

"BUNUN BİR SON BULMASI GEREKİR"

Bu akşam, Türk futbolunda leke diyebileceğimiz bir akşam geride kaldı. Sistematik bir şekilde hakem atama mühendisliğine şahit olduk. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız açıklamalarla böyle olacağını tahmin etmiştik. Buna yardımcı olanlar, Türk futbolunun ne kadar zora girdiğini gösterdiler ve bizim de uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler. Trabzonspor'un zaten böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Önümüzdeki hafta elimizde bulunan bütün bilgi akışını paylaşmış olacağız. Bunun bir son bulması gerekir. Bu tip gecelerin, hadiselerin Türk futbolunda yaşanmaması gerekir.

"YARDIMCI OLANLAR ORTADA"

Her şey ayan beyan ortada. Yardımcı olanlar ortada. Bunların da tüm detaylı açıklamalarını altını çizerek yapmış olacağız."

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten hakem çıkışı geldi: Uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler - Son Dakika


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