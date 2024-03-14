Fenerbahçe Başkanı Ali Kıç, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Kıç, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ortaköy'de gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin ile UEFA ve TFF yetkilileri de katıldı.
Organizasyonun ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Ceferin, "Arkadaşım olan Ali Koç beye bir gün buraya geleceğime dair söz vermiştim ve verdiğiniz sözleri tutmanız gerekir. İkinci olarak İstanbul'u ve buraya gelmeyi çok seviyorum. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve UEFA Avrupa Konferans Ligi rekabetçi ve fantastik bir organizasyon oldu. Akşam oynanacak maçı bekliyorum." diye konuştu.
Başkan Koç da Ceferin'in İstanbul'u çok sevdiğini belirterek, "Üç yıldır, 'Gelip Fenerbahçe maçını seyredeceğim.' diye sözü vardı, bugüne nasip oldu. İnşallah ayağı uğurlu gelir. Kendisi Avrupa futbolu için çok büyük işler yapıyor. İnşallah dönem sonuna kadar da çok güzel işler yapacak. Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu ve benim Avrupa Kulüpler Birliğinde (ECA) olmam sebebiyle Fenerbahçe ile çok yakın ilişkileri var. Her zaman bize yol gösterdi, yardımcı oldu. Onu burada ağırlamaktan çok mutluyuz, onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
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